Svetoznámy spevák sa u našich susedov oddal divokej zábave: Aha, kde a pri čom ho načapali!

Spevák Ed Sheeran po koncerte vo Varšave vyrazil piť do klubov v meste. A vybral si gay klub, do ktorého prišiel úplne neohlásene. Fanúšikov šokoval a potešil ich improvizovaným vystúpením. Podľa svedkov pritom sám skonzumoval väčšie ako malé množstvo alkoholu.

Po dvoch piatkových koncertoch na Národnom štadióne zamieril tridsaťjedenročný britský spevák do klubu La Pose, kde sa uvoľnil, popíjal pivo a tequilu s fanúšikmi, tancoval a fajčil cigarety.

Video z nočnej šou ukazuje Eda na hlave s baseballovou čiapkou a poskakujúceho pri piesni Teenage Dream od Kate Perry. Ďalšie klipy ho odhaľujú, ako tancuje a rozpráva sa s návštevníkmi klubu, alebo ako ochotne fotí selfie s fanúšikmi.

Ed z ekipą po koncercie bawili się w Warszawskiem klubie 💃🏻🕺🏼 #edsheeranwarszawa #edsheeranwarsaw 1/3 pic.twitter.com/tRiOcjlavn — Ed Sheeran Poland (@sheeranpoland) August 27, 2022

„Bolo to Edovo spontánne rozhodnutie. Z našich informácií vieme, že je zástancom LGBT+ ľudí vo svete. Skvele sa bavil, cítil sa uvoľnene, bez veľkého tlaku fanúšikov. Je to výnimočne pozitívny človek, ktorý miluje ľudí. Rozhodli sme sa nehrať jeho hity,“ uviedol hovorca baru La Pose.

Ed v sobotu dopoludnia odletel späť do Veľkej Británie, a ešte v ten istý deň navštívil koncert skupiny Bring Me The Horizon v Readingu. Sheeran sa objavil na pódiu počas hlavného setu rockovej kapely, aby predviedol remix svojho populárneho hitu Bad Habits.