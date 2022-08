Danny DeVito o Batmanovi aj rivalite s Colinom Farrellom: Bol som určite lepší Tučniak

Herec Danny DeVito je jedným z hercov, ktorí stvárnili Penguina alias Tučniaka vo filmoch o Batmanovi. V posledných rokoch ho výborným spôsobom hrá Colin Farrell. Danny svojho írskeho kolegu pochválil, ale zároveň sa domnieva, že Colin jeho výkon neprekonal.

Sedemdesiatsedemročný DeVito stvárnil kultového zloducha Oswalda Cobblepota vo filme Batman sa vracia z roku 1992 po boku Michaela Keatona. DeVito podstúpil test na detektore lži pre časopis Vanity Fair, keď mu ukázali fotku Colina a spýtali sa: „A čo tento tučniak?“

Danny odpovedal: „Ach, Colin? Milujem Colina. Je to príšerný chlap. Môj tučniak bol ale lepší. Určite to tak bolo. Podľa môjho názoru. Je to môj názor. Ale on je dobrý človek. Colin je dobrý človek.“ Danny tiež odpovedal na to, koho považuje za najlepšieho Batmana. „Michael Keaton. Toto je pre mňa Batman, áno, Michael,“ odpovedal.