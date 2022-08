Večer plný hviezd! MTV rozdávala ceny, zažiarila Taylor Swift: Šok spôsobil nečakaný hosť

Foto Video

Cenu americkej televízie MTV za najlepší videoklip získala speváčka Taylor Swift za desaťminútovú verziu filmu k hitu All Too Well: The Short Film, uviedla agentúra Reuters. K víťazom v ďalších kategóriách patria okrem iného Jack Harlow, Harry Styles, Nicky Minaj či skupina Red Hot Chili Peppers.