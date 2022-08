Strach o Michala Davida! Krátko po správe o smrti Zagorovej († 75) havaroval: Ako je na tom?

Smutná správa o náhlom skone českej speváckej legendy Hany Zagorovej († 75) šokovala celé Česko vrátane speváka a hitmejkra Michala Davida.

Spevákom otriasla tragická správa až natoľko, že nebol schopný sústrediť sa a o niekoľko minút po tom autom havaroval. "Bol som tak rozhodený, že som nabúral do električky. Auto je trošku pokrčené, ale som v poriadku. Zdravotne určite, pri duši je to horšie. Je mi veľmi smutno," povedal super.cz Michal David.

"Hanička bola veľká kamarátka, je mi to veľmi ľúto. Vedeli sme, že nie je zdravotne úplne v poriadku, ale v poslednej dobe vyzerala výrazne lepšie. Ešte pred mesiacom sme sa videli v reštaurácii na Vyšehrade, mám pri sebe v telefóne mesiac starú fotku, vyzerala skvele, nenapadlo by ma, že to príde takto skoro. Je to smutné, nečakané," zakončil David.