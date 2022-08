Obavy o Britney?! Elton John po spolupráci so speváčkou šokoval priznaním: Čo sa dialo na nahrávaní?

Speváčka Britney Spears sa po šiestich rokoch predstavila s novou nahrávkou, na ktorej pracovala s britskou superstar Eltonom Johnom.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Speváckej ikone veľmi záležalo, aby krehkú a roky utláčanú kolegyňu podporil a vrátil jej sebavedomie. Vraj ju počas nahrávania musel držať za ruku, pretože do štúdia prišla zlomená a úplne nesebavedomá speváčka. Skladba s názvom Hold Me Closer bola vydaná v piatok 26. augusta a je prvou úplne novou piesňou Britney Spears.

„Bola preč tak dlho, je v nej veľa strachu, pretože bola toľkokrát zradená, a tak dlho nebola oficiálne na očiach verejnosti. Počas celého procesu sme ju držali za ruku a uisťovali ju, že všetko bude v poriadku,“ odhalil Elton v rozhovore pre The Guardian s tým, že Britney predviedla fantastický výkon a spievala úžasne.

Na spoluprácu s ňou ho vyzval manžel David Furnish. „Som tak nadšený, že som to s ňou mohol urobiť, pretože ak to bude veľký hit, a myslím, že môže byť, dodá jej to oveľa viac sebavedomia, než má teraz, a konečne si uvedomí, že ju ľudia skutočne milujú a zaujímajú sa o ňu a chcú, aby bola šťastná. To je všetko, čo by si každý, kto je pri zmysloch, prial potom, čo si prešla takým traumatickým obdobím,“ odkázal Elton.

75-ročný hudobník súcití s ​​mladšou kolegyňou aj preto, že v jej veku prechádzal veľmi ťažkým obdobím. Aj keď jeho dôvod bol odlišný, dokáže sa do Britney vcítiť.