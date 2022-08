Shakira sa objavila po prvýkrát na verejnosti po Piquého škandále: Bolesť za úsmevom neskryje

Už je to niekoľko mesiacov, čo skrachoval vzťah futbalistu Gerarda Piquého (35) a speváckej ikony Shakiry (45). Nad ich vzťahom zazvonil umieračik po tom, čo vyšlo najavo, že športovec kolumbijskú speváčku mesiace podvádzal so študentkou Clarou Chiovou Martiovou (23).

Správy, ktoré vyplávali na povrch, uštedrili Shakire veľmi bolestivú ranu. Clara, ako študentka PR a mediálnej komunikácie, pracuje pre Piquého športovú a mediálnu investičnú skupinu Kosmos. Práve tam sa mal pár zoznámiť. Chodia spolu už niekoľko mesiacov, z toho väčšinu času za chrbtom speváčky.

Podľa portálu El Periódico legenda s nezameniteľným hlasom si kvôli ich turbulentnému vzťahu prechádzala ukrutnými stavmi úzkosti. Ako píše španielsky magazín Hola!, Shakira sa koncom mája úplne zosypala. Na snímkach, ktoré zverejnil magazín, je vidieť krásku v slzách vedľa sanitky, kde jej už pomáhali záchranári. Krátko na to musela byť zronená blondínka prevezená do nemocnice a ratovali ju lekári.

Zdá sa, že futbalista si z ukončenia 11 ročného vzťahu veľkú hlavu nerobí a snaží sa zo všetkých síl ochrániť si súkromie. Robí pre to všetko možné i nemožné. "Ľudia mu pomáhali udržať románik v tajnosti a vymazali Clarine účty na sociálnych sieťach, aby ľudia nemohli nájsť jej fotky. Už len kvôli tomu si jeho kamaráti myslia, že to s ňou myslia naozaj vážne,“ prezradila pre The Sun kamarátka španielskej študentky.

Speváčka sa po šokujúcich správach príliš na verejnosti neukazovala. Až doteraz. I keď sa môže zdať, že navonok pôsobí Shakira spokojne a sebavedomo, nemusí to byť pravdou. Takú podpásovku, akú jej uštedril Piqué, bude Shakira zrejme spracovávať ešte veľmi dlho.