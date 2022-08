Porotkyňa zo SuperStar sa ukázala v Evinom rúchu: Kráska vliezla do bazéna úplne nahá!

Česká herečka Patricie Pagáčová (33), u nás známa najmä ako členka poroty v šou SuperStar, zahodila ostych a ukázala sa v Evinom rúchu.

Patricie sa okrem pracovných povinností naplno venuje svojmu manželovi Tiborovi a dcérke Bibianke, ktorú mu porodila ešte minulý rok. Krátko po Pagáčovej pôrode sa na sociálnych sieťach rozmohol ošiaľ, keď mamičky zverejňovali fotky, ako dojčia svoje bábätká. Takúto intímnu fotku ukázala aj modelka Jitka Nováčková a dostalo sa jej aj kritiky.

Chrbát modelke podržali ďalšie známe Češky a zo solidarity začali svoje fotky z dojčenia zverejňovať tiež. Boli medzi nimi napríklad moderátorka Zorka Hejdová či speváčka Monika Bagárová – Pagáčovej kolegyňa z poroty SuperSar.

Pagáčovej názor je však odlišný: "Je mi jasné, že toto veľa žien možno naštve, ale ja sa s tým na 100% stotožňujem. Áno, dojčenie je úžasná vec, ale na sociálne siete podľa mňa nepatrí," vyjadrila sa vtedy na Instagrame.

Ako sa však zdá, so zdieľaním svojich odvážnych záberov Patricie problém nemá. Herečka sa pochválila fotkou z bazéna, do ktorého si vkročila úplne nahá. "Mimochodom, ochladzovacie jazierko má krásnych 17 stupňov. Po tej saune to je jednoducho super," napísala k herečka k fotke.

