Dominika Gottová sa vzdala dedičstva po slávnom otcovi († 80): Divil by sa, kto sa napakoval!

Dominika Gottová (49), dcéra Karla Gotta († 80), sa pred jeho smrťou vzdala nároku na poklad, ktorý zlatý Slávik za svoju kariéru získal. Vyrovnal sa s ňou totiž v predstihu.

Po jeho odchode na druhý svet si však predsa len kus jeho majetku nárokovala. Zistila totiž, že si chce z koláča ukrojiť aj jej sestra Lucie (35), s ktorou sa spevák rovnako vyrovnal ešte počas života. Dominika tak nechcela zaostať. Zdá sa však, že napokon od svojho plánu nadobro upustila.

Po tom, ako Dominika prijala od chorého otca niečo vyše 240-tisíc eur, podpísala, že z ostatného dedičstva si už nebude nič nárokovať. Po skone legendy sa však veci zmenili a má byť za tým jej sestra Lucie. Tá má mať totiž zálusk na ďalšiu časť dedičstva. Na dedenie však podľa dohody stratila právo tiež.

Túto informáciu sa mala Dominika dozvedieť od blízkych a z konfliktu odmietla vyjsť s holým zadkom. Po hlbšom preskúmaní skutočností a po dlhodobých napätých vzťahoch s vdovou Ivanou Gottovou sa však rozhodla ustúpiť. Predpokladá sa, že dôvodom by mohlo byť práve to, že informácia, ktorú získala, bola len výstrelom do tmy.

Podľa denníka Aha! totiž mali byť dedičkami majetku len Ivana a dve mladšie Gottove dcéry Nelly a Charllote. „Rozhodla som sa, že už to nebudem riešiť! Kto sa chcel napakovať, sa napakoval. Myslím, že by sa otec divil,“ okomentovala situáciu pre Aha! Dominika.