Pláž pri vyhľadávanom Saint-Tropez stráži sám Iron Man: Robert Downey išiel z brnenia do plaviek!

Plavčíci si môžu dať pauzu! Pláž neďaleko vyhľadávaného francúzskeho mesta Saint-Tropez totiž stráži sám Iron Man. Hollywoodsky herec Robert Downey jr., ktorého filmová postava hrdinu v červenom brnení vyniesla do hviezdnych výšin, tu v týchto dňoch trávi slnečné dni s rodinou.

Jeden nikdy nevie, kde narazí na hollywoodsku hviezdu!O tom, že je to mimoriadne úspešný umelec, svedčí aj fakt, že v rokoch 2013 až 2015 si udržal titul pre najlepšie plateného herca na svete.

Vďačí tomu predovšetkým úlohe Iron Mana v rovnomennom filme a v mimoriadne úspešnej trilógii Avengers, čo mu prinieslo na účet desiatky miliónov eur. Hoci červené brnenie už zavesil na klinec, v očiach svojich detí je hrdinom stále. Robert má spolu s manželkou Susan (48) syna Extona (10) a dcéru Avri (7). S tou sa poriadne vybláznil vo vode a dokonca si začali stavať hrad z piesku. Po celý čas však prísne dával pozor, aby im škodlivé UV žiarenie nepreniklo do pokožky, a to vďaka špeciálnym tričkám na kúpanie. Nuž, je to pozorný otec.

