Piqué sa ukázal na verejnosti so svojou mladou žabkou, Shakira zúri: Porušil dohodu!

Zatiaľ sú stále manželia, aj keď španielsky futbalista už má nový vzťah. Pre kolumbijskú hviezdu je ťažké pozerať sa na to, ako sa s ňou chváli na verejnosti.

Kolumbijská hviezda sa s futbalistom Barcelony rozišla tento rok v júni a podľa blízkych je veľmi naštvaná, že porušil dohodu, podľa ktorej mal nové vzťahy držať rok pod pokrievkou. Piqué podvádzal Shakiru so svojou 23-ročnou zamestnankyňou Clarou Chiovou Martiovou, ktorá pre neho pracuje ako PR špecialistka.

Pique with his new girlfriend Clara Chia Marti. pic.twitter.com/5SsKB30h63