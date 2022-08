Veľké sťahovanie Kate a Williama: Aha, za čo vymenia ich byt v centre Londýna!

Princ William (40) a jeho manželka Kate Middleton (40) presťahujú svoju rodinu z centra Londýna do vidieckejších obydlí vo Windsore a všetky tri ich deti budú navštevovať rovnakú súkromnú školu neďaleko ich nového domova, informovali v pondelok predstavitelia paláca.

Ako píše The Washington Post, William a Kate sa presťahujú z Kensingtonského paláca v západnom Londýne do Adelaide Cottage, asi 10 minút chôdze od hradu Windsor.

Kráľovná sa podľa spravodajskej stanice BBC News čoraz viac spolieha na rady Williama a svojho syna - princa Charlesa - v otázkach týkajúcich sa monarchie a rodiny.

Of course, Adelaide Cottage was famous before William and Kate‘s arrival there. The property was once home to Group Captain Peter Townsend, the man Princess Margaret, the Quuen’s sister was famously ordered not to marry. pic.twitter.com/spzUak9MXH