Hanychová sa pustila do Soukupovej bývalej: Neber si ma do úst! Toto odkázala Kateřine Brožovej

Opäť sa rozčertila.

Agáta Hanychová (37) si užíva luxus po boku prachatého šéfa TV Barrandov Jaromíra Soukupa (53). Česká modelka je známa svojou temperamentnosťou a obvykle nemá problém vynášať súdy. Tentokrát sa pustila do bývalej partnerky jej o 26 rokov staršieho priateľa, Kateřiny Brožovej (54). Píše o tom portál Aha.cz.

„Bola by som veľmi rada, keby si ma bývalé priateľky môjho súčasného priateľa nebrali do úst. Dnes som sa dočítala na titulke, že Katarína Brožová, ktorú som nikdy v živote nevidela a viem len, že hrala v Poisťovni šťastie, keď som mala asi päť, tak si ma vzala do úst, že kvôli mne odišla z muzikálu,“ nahnevane odkázala Hanychová na Instagrame Brožovej.

A čo vôbec spustilo túto Agátinu reakciu? Brožová iba odmietla hrať v chystanom muzikáli Okno mojej lásky, kde sa mala alternovať s Veronikou Žilkovou (60). "Dôvodom sú súkromné a profesné dôvody," odôvodnila to niekdajšia partnerka Jaromíra Soukupa na webe Super.cz.