Mačka po Karlovi Lagerfeldovi († 85) míňa dedičstvo vo veľkom: Prepych, aký si bežný smrteľník nemôže dovoliť

Žije si na vysokej labke! Reč je o mačke zosnulého legendárneho návrhára Karla Lagerfelda († 85) Choupette. Tá iba nedávno dovŕšila jedenásť rokov, no párty, aká jej bola dopriata, si nemôže dovoliť len tak každý!

Potrpí si na luxus! Modrooká mačka plemena birma oslávila jedenáste narodeniny na palube svojho súkromného lietadla v obklopení zlatých balónov či kvetov. Nechýbalo ani šampanské, torta pre mačky či veľké množstvo darčekov s logom zosnulého Karla Lagerfelda, medzi ktorými bola skrytá aj jeho kolínska.

Vedomá si svojho statusu mačky po uznávanom návrhárovi, Choupette všetko prísne skontrolovala. „Ďakujem Pet agency za usporiadanie tejto malej párty,“ ďakovala birma na sociálnej sieti. Keďže však mala svoj veľký deň, rozhodla sa dopriať trochu radosti aj svojej opatrovateľke Françoise Caçote, ktorej bola zverená po smrti Karla. Obe si totiž vyrazili do slnkom zaliateho Portugalska na dovolenku.

Mačacia dedička

Jej labky veruže nikdy neokúsili tvrdý život na ulici. Choupette mala to šťastie, že sa v roku 2011 dostala do rúk nemeckého návrhára Lagerfelda, ktorý ju najprv strážil francúzskemu modelovi Baptistovi Giabiconimu. No tak veľmi sa do nej zaľúbil, že mu ju napokon nevrátil a Choupette si nechal. Podľa vlastných slov by sa s ňou najradšej aj oženil, keby mohol. Až do svojej smrti vo februári 2019 ju zahŕňal láskou, pričom jej zaobstaral vlastné opatrovateľky, veterinára i ochrankára.