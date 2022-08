Pripomíname si 45. výročie úmrtia kráľa rokenrolu Presleyho († 42): Toto vo filme o Elvisovi nesedí!

Fanúšikovia kráľa rokenrolu si pripomínajú smutné výročie. Dnes totiž uplynie 45 rokov od náhleho odchodu legendárneho Elvisa Presleyho († 42).

Nezabudnuteľný spevák a herec počas svojej viac ako dvadsaťročnej kariéry prekonal množstvo rekordov v predaji platní a návštevnosti koncertov. Fanúšičky na nich odpadávali nielen z jeho podmanivého hlasu, ale tiež z jeho ikonických pohybov panvou. To všetko sa pokúsil zvečniť režisér Baz Luhrmann vo filme Elvis, ktorý do kín zavítal toto leto. Pozreli sme sa na to, čo všetko je v ňom pravda, a čo fikcia.

1. Vzťah s Priscillou

Vo filme je Elvisov vzťah s Priscillou vyobrazený celkom nevinne. Obaja sa ľúbia, vezmú sa a žijú v láskyplnom zväzku až do Presleyho úpadku. Ten prinúti Priscillu odísť. Po rozvode Priscilla presvedčí Elvisa, aby sa šiel liečiť.

Realita: S Priscillou sa stretol počas služby v armáde v Nemecku. On mal 24, ona 14. Jej rodičia boli najprv proti, no Elvis ich presvedčil, aby s ňou mohol chodiť. V decembri 1966 ju požiadal o ruku a v máji mali svadbu. Po rozvode sa príliš nestretávali.