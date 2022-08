Oslávenkyňa Madonna dráždi v obscénnych pózach: V priesvitnej podprsenke aj na štyroch!

Speváčka Madonna oslávi 16. augusta 64. narodeniny.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

A tento rok sa rozhodla prosiť svojich fanúšikov o darčeky. Speváčka ich zároveň motivuje k štedrosti obscénnymi pózami, v ktorých sa nechala nafotiť. Snímky zverejňuje na Instagrame a vyzýva svojich verných nasledovníkov, aby ju zahrnuli darmi. „Už mám skoro narodeniny... Posielajte mi darčeky...,“ píše kráľovná popu k fotkám, ktoré sú motivované slávnymi varietnými burleskami.

Madonnina pleť vyzerá na fotkách mladistvo a hladko, ako keď začínala v hudobnom biznise. Vyzerá to tak, že speváčka má krízu stredného veku, čo si všimli aj mnohí jej fanúšikovia. Tí Madonnu obviňujú, že sa už na seba vôbec nepodobá.

Speváčka vydá 19. augusta album Finally Enough Love: 50 Number Ones, ktorý má byť výberom jej najväčších hitov. Kompilácia bude obsahovať remasterované skladby ako Holiday, Get Into The Groove a Ray of Light. Spolu s Madonnou v skladbách zaznie Justin Timberlake, Britney Spears, Nicki Minaj, Maluma a ďalší.