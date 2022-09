Kde sú jeho husté vlasy? Robbie Williams sa zmenil viac, než sa zdá: Zvažuje zúfalý krok!

Britský spevák a skladateľ Robbie Williams (48) vyhral v 90. rokoch v ankete hudobného magazínu Smash Hits titul Najlepší účes.

S pribúdajúcim vekom na to môže už len so slzou v oku spomínať. Práve rednúce a jemné vlasy mu robia v ostatnom čase vrásky na tvári. Bývalá hviezda chlapčenskej kapely Take That podstúpila v roku 2013 transplantáciu vlasov, čo v tom čase ani nepotrebovala.

Ale keď mu v roku 2020 začali vypadávať vlasy, Robbiemu povedali, že na inú procedúru ich má príliš tenké. Vyskúšal aj drahé injekcie na rast vlasových folikulov, ale nefungovalo to. Spevák sa vyjadril, že ho užívanie tabletiek deprimuje a dokonca zvažuje nosenie nalepovacej parochne.