Od smrti Abrháma († 82) prešlo už 89 dní: Herec sa odpočinku tak skoro nedočká

Je to už 89 dní, čo nás opustil český filmový herec Josef Abrhám († 82). Napriek tomu, že jeho telo bolo spopolnené, urna do hrobu zatiaľ uložená nebola. Dôvodom má byť rozhodnutie jeho staršej sestry Boženy Abrhámovej (87), ktorá chce pred uložením ostatkov urobiť na hrobe úpravy.

Od smrti známeho divadelníka prešlo už dlhých 89 dní a on stále nie je pochovaný v rodinnej hrobke Abrhámovcov.Na posledné miesto odpočinku si bude musieť ešte niekoľko mesiacov počkať.Len nedávno už boli z oboch strán krypty odstránené borievky, čaká sa ešte na opravu misy.

To však s odložením dátumu uloženia urny nemá nič spoločné. Za týmto gestom stojí oveľa krajšia myšlienka: „Rodičov sme pochovali na Dušičky a bolo by veľmi pekné, keby to tak vyšlo aj s bratom a potom aj so mnou. To už je však na mojom synovcovi. Dúfam, že moju vôľu vykoná. Budeme tak zase všetci spolu a so svojimi rodičmi,“ konštatovala Boca pre český Blesk. Josef sám pred rokmi pochoval na toto miesto svojich rodičov a na smrteľnej posteli si želal, aby tam mohol byť aj on sám. Posledné prianie mu tak jeho rodina o pár mesiacov splní.