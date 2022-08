Pravda vyplávala: Gerard Piqué vymenil Shakiru za mladú žabku! Zarážajúce, ako sa správa dospelý chlap

Už je to niekoľko mesiacov, čo skrachoval vzťah futbalistu Gerarda Piquého (35) a speváckej ikony Shakiry (45). Ich manželstvo sa rozpadlo po tom, čo vyšlo najavo, že športovec kolumbijskú speváčku mesiace podvádzal so študentkou Clarou Chiovou Martiovou (23).

Speváčka ich vraj v júni nachytala priamo v posteli! Shakira rozchod s otcom svojich dvoch detí niesla len veľmi ťažko. Podľa informácii, ktoré po turbulentnom rozchode vyplávali na povrch, sa zdá, že speváčka pri športovcovi prežívala hotové peklo už dlhodobo . Podľa portálu El Periódico legenda s nezameniteľným hlasom siZáletník Piqué si veľkú hlavu z krachu 11 ročného vzťahu nerobí. Spočiatku sa hovorilo o tom, že so ženou, s ktorou Shakiru podviedol, išlo len o krátky sexuálny románik. Všetkému je však inak!

Gerard je síce už zrelý chlap, no do mladučkej Clary sa zaľúbil ako pobláznený pubertiak. Clara, ako študentka PR a mediálnej komunikácie, pracuje pre Piquého športovú a mediálnu investičnú skupinu Kosmos. Práve v práci sa mala dvojica zoznámiť. Chodia spolu už niekoľko mesiacov, z toho väčšinu času za chrbtom speváčky Shakiry. Futbalista sa snaží zo všetkých síl uchrániť si súkromie a robí pre to všetko možné i nemožné.

„Gerard a Clara sa vídajú už niekoľko mesiacov. O svojom vzťahu mlčia, ale všetci okolo nich vedia, čo sa deje. Ľudia mu pomáhali udržať románik v tajnosti a vymazali Clarine účty na sociálnych sieťach, aby ľudia nemohli nájsť jej fotky. Už len kvôli tomu si jeho kamaráti myslia, že to s ňou myslia naozaj vážne,“ prezradila pre The Sun kamarátka španielskej študentky.

Shakira v súčasnosti bojuje s ďalšou ranou osudu. Shakira je obvinená z toho, že španielsky daňový úrad defraudovala o 14,5 milióna eur z príjmu, ktorý zarobila v rokoch 2012–2014. Španielska prokuratúra oznámila, že bude požadovať trest odňatia slobody na vyše osem rokov po tom, čo speváčka odmietla dohodu o vine a treste v súvislosti s obvineniami z daňových únikov.