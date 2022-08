Princ George má prvé nápadníčky: Milé pozvanie od malej slečny! Dojemné, ako reagovala Kate

List, ktorý by si v schránke chcel nájsť každý!

Kráľovská rodina dostáva každý deň obrovské množstvo listov od fanúšikov. No zdá sa, že v kope pošty jeden predsa len vytŕčal natoľko, že si ho všimla i vojvodkyňa Kate.

List, ktorý padol manželke princa Williama do oka, by zahrial srdce každej mamine. Ako píše britský Express, neznáme dievčatko pozvalo princa Georgea na oslavu jej 6. narodením. Zdá sa, že list vojvodkyňu naozaj očaril, pretože dievčatku poslala odpoveď. Škoda však, že kráľovská rodinka so svojou odpoveďou čakala niekoľko mesiacov.

"Vojvoda a vojvodkyňa z Cambridge ma požiadali, aby som vám poďakoval za váš list, v ktorom pozývate princa Georgea na oslavu vašich 6. narodenín. Ospravedlňujem sa, že odpoveď trvala tak dlho. Ich kráľovské výsosti boli nesmierne vďačné za vaše milé pozvanie," píše sa v liste s tým, že s ťažkým srdcom musia pozvanie, bohužiaľ, odmietnuť, "napriek tomu dúfam, že si narodeniny užiješ."

Mama dievčatka takmer vyskočila od radosti, keď list od kráľovskej rodiny našla v schránke. S kúskom, ktorý bude už snáď navždy uchovávať, sa pochválila na sociálnej sieti. "Je to úžasné, nechať si niečo takéto," napísala mamina.

Sám princ George len v júli oslávil svoje 9. narodeniny. Ako sa už stalo tradíciou, kráľovská rodina sviatky členov rodiny oslavuje novým portrétom. Nevedno síce, ako chlapec oslavoval, no predpokladá sa, že v honosnom domove kráľovskej rodinky sa podávala torta. Sama Kate v rozhovore pre Mary Berry priznala, že miluje pečenie. "Je to už tak trochu tradícia, vždy zostávam do polnoci v kuchyni s obrovským množstvom cesta a polevy. Vždy toho spravím príliš veľa, ale milujem to," povedala s úsmevom vojvodkyňa.