Herečka šoférovala opitá, po vážnej nehode bojuje o život: V akom je stave? Úprimné slová jej hovorkyne

Americká herečka Anne Heche (53) mala v piatok 5. augusta vážnu nehodu, ktorú spôsobila v stave opitosti.

Herečka to v Los Angeles napálila do rodinného domu, pričom jej vozidlo začalo okamžite horieť. Z trosiek auta ju vytiahli popálenú a v bezvedomí. Po prevoze do nemocnice v kritickom stave upadla do kómy. Jej hovorkyňa tri dni na to vyhlásila, že sa z kómy neprebrala a je stále vo veľmi vážnom stave ohrozenia života.

„V tejto chvíli je v extrémne kritickom stave. Je v kóme a po nehode ešte nenadobudla vedomie,“ uviedla hovorkyňa Hecheovej vo vyjadrení pre E! News. Anne má vážne poranenie pľúc, ktoré vyžaduje mechanickú ventiláciu, a tiež rozsiahle popáleniny kože, ktoré vyžadujú operáciu a ktoré znižujú vstrebávanie kyslíka do tela.

Hecheová 5. augusta so svojim vozidlom Mini Cooper narazila do domu v Mar Vista. Auto sa pohybovalo vysokou rýchlosťou, takže vzplanulo a zastavilo sa deväť metrov vo vnútri dvojpodlažného domu, ktorý je podľa hasičov úplne neobývateľný a takmer celý vyhorel. Herečka šoférovala vo vysokom stupni opitosti.