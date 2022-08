Zo sexi speváčky je už vydatá pani: Tajná svadba s o 15 rokov starším mužom!

Len dva mesiace po zásnubách nasledovala svadba! Britská speváčka kosovského pôvodu Rita Ora (31) povedala áno svojmu snúbencovi a režisérovi Taika Waititimu (46).

Ten je od speváčky starší o 15 rokov, no dvojici vekový rozdiel žiadny problém nerobí. Práve naopak, rozhodli sa svoj vzťah posunúť na ďalší level. Svadba sa konala v tajnosti v Londýne v prítomnosti ich najbližších.

„Bol to skutočne intímny obrad a veľmi výnimočný pre všetkých. Ich najbližší a najdrahší vidia, akí sú bláznivo zamilovaní," prezradil zdroj pre The Sun s tým, že hoci speváčka žije v žiari reflektorov, svoj vzťah je odhodlaná udržať v čo najväčšom súkromí. Zdroj ďalej dodal, že Rita však plánuje aj veľkolepú oslavu s množstvom celebrít, no svadobné fotky na obálkach magazínov čakať nemáme.

Rita a Taika spolu začali chodiť pred rokom a pol po tom, čo sa zblížili, keď bola speváčka v Austrálii a pracovala ako koučka v televíznej speváckej šou The Voice. Zasnúbili sa pred dvomi mesiacmi.