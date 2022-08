Veronika Žilková ide po nevere manžela do boja: Súd kvôli 16-ročnej dcére! Herečka sa nevzdáva

Nie je to tak dávno, čo známa herečka Veronika Žilková (60) potvrdila, že ju po 18 rokoch vzťahu opúšťa jej manžel. O tom, že od nej Martin Stropnický (65) odchádza, sa dozvedela z e-mailu.

Dôvodom má byť mladá milenka. Po kopačkách sa rozhodla riešiť jeho vzťah s ich vlastnou dcérou Kordulou (16) priamo prostredníctvom súdu. Prečo bývalý minister odmieta striedavú starostlivosť?

Po nástupe Stropnického na post veľvyslanca v Izraeli Žilková opustila herectvo a aj s dcérou Kordulou odcestovali manžela a otca podporiť. Pre pandémiu COVID-19 sa však začiatkom roku 2020 aj s dcérou vrátila späť do Česka. Od toho času žili manželia oddelene, každý v inej krajine a navštevovali sa len príležitostne. Medzičasom si však veľvyslanec našiel v Izraeli inú. „Vraj by si na dôchodku ešte rád trochu užil! Úprimne? Začala som sa smiať,“ prezradila herecká ikona pre český Blesk.

Čo je však podľa herečky horšie, Stropnický odmieta striedavú starostlivosť o ich dcéru. V Izraeli sa rozhodol zostať o rok dlhšie, rovnako ako jeho nová známosť. „Keď je po šesťdesiatke presvedčený, že ho dcéra v pravidelnom osobnom kontakte nepotrebuje, jeho názor súdom nezmeníme. Za pokus to však stojí,“ dodala známa herečka. Súd o dcéru má podľa jej slov význam. „V Izraeli majú otcovia dôležitejšiu rolu ako v Česku. Pre dcéry je otec významnejší ako matka. Je to ich vzor pre výber partnera do života,“ uviedla.