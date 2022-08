Známa herečka to napálila autom do domu: Má vážne popáleniny! Kamera zachytila, ako rýchlo išla

Heche skončila s „vážnymi popáleninami“ na jednotke intenzívnej starostlivosti, povedal v sobotu ráno CNN zdroj blízky herečke. „Mala šťastie, že prežila,“ povedal ďalej zdroj s tým, že herečka má vážne popáleniny a čaká ju dlhé liečenie.

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt