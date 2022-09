Bridget Jones je stále vo forme. Hoci sa Renée Zellweger preslávila filmami o novinárke s bujnými krivkami, v skutočnom živote si zakladá na štíhlej postave.

Hollywoodska herečka oslávila 53. narodeniny, no napriek tomu jej figúru môžu závidieť aj dvadsiatničky. Okrem zdravej stravy je Renée nadšenkyňou behu.

„Behám veľa. Keď som na ceste, spracujem čokoľvek, čo by ma mohlo trápiť. A ide to. Nechám to za sebou,“ prezradila pred časom herečka časopisu Hello.