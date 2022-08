Hviezdny pár čaká tretie dieťatko: Prvá fotka bruška a dojímavé slová o prekonaní potratu

Krásna americká modelka Chrissy Teigen (36) sa na instagrame podelila radostnou novinkou. So spevákom Johnom Legendom (43) čakajú tretie dieťatko!

Z tehotenstva majú manželia obrovskú radosť. Ich šťastie je dvojnásobné aj kvôli náročnej minulosti. Pred dvomi rokmi totiž prominenti prešli neuveriteľne ťažkým obdobím, keď brunetka potratila ich synčeka. Spevák, ktorý nikdy netajil svoju citlivú stránku, vtedy povedal, že

So svojou radosťou sa Chrissy podelila na instagrame, kde fanúšikom pootvorila dvierka do súkromia. "Posledných pár rokov bolo prinajmenšom plných rozmazaných emócií, ale radosť opäť naplnila náš domov i srdcia," píše kráska. "Po miliarde injekcií neskôr (v poslednej dobe do nohy, ako môžete vidieť) čakáme ďalšie dieťa," dodáva kráska s tým, že s oznámením novinky si dávali manželia na čas, pretože sa obávali, že smutná história sa môže zopakovať. Podľa slov modelky je však všetko v poriadku a na prírastok do rodiny sa dvojica veľmi teší. Párik má už dve deti, dcérku Lunu a synčeka Milesa. Bude to teda ich tretie dieťa.