Lady Gaga sa dočkala spravodlivosti: Toto je muž, ktorý uniesol jej najmilších!

Oplatilo sa čakať!

Muž, ktorý sa vlani podieľal na únose psov americkej speváčky Lady Gaga, dostal v stredu na súde v Los Angeles štvorročný trest. Stalo sa tak po tom, čo sa 20-ročný Jaylin Keyshawn White priznal ku krádeži francúzskych buldočkov. Je jedným z trojice mladíkov, ktorá bola obvinená z únosu zvierat a postrelenia muža, ktorý ich venčil. O verdikte vo štvrtok informovala agentúra AFP.

Trojica údajných páchateľov podľa prokuratúry pri akcii z vlaňajšieho februára jazdila po Los Angeles a hľadala drahých psov, ktorých by mohla ukradnúť. Zábery z bezpečnostných kamier podľa polície ukazujú, že keď skupina narazila na psov svetoznámej speváčky, dvaja podozriví vystúpili z auta blízko muža ktorý venčil tri buldočky. Jeden z nich ho strelil do hrude, na čo páchatelia zobrali dvoch z troch psov a odišli. Ryan Fischer, ktorý psov venčil, bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice. Podľa jeho výpovede na súde má dodnes bolesti a psychické ťažkosti.

Lady Gaga za navrátenie svojich dvoch psov ponúkla nálezné pol milióna dolárov. Psov priviedla a o peniaze sa prihlásila žena, ktorú neskôr vyšetrovanie spojilo so strojcami psieho únosu. Skupina si chcela odcudzením maznáčikov slávnej speváčky zarobiť.

Polícia v súvislosti s incidentom zatkla päť ľudí, troch z nich prokuratúra považuje za páchateľov únosu. Je medzi nimi aj 19-ročný James Howard Jackson, ktorý je podozrivý z postrelenia Fischera, avšak tento rok v apríli bol omylom kvôli procesnej chybe prepustený z väzenia.

Po takmer piatich mesiacoch sa ho úradom v stredu podarilo opäť zadržať, informovala dnes agentúra AP. Jackson si už predtým vypočul obvinenia z viacerých trestných činov, vrátane pokusu o vraždu, a na súde vinu odmietol.