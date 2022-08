Šteklivé priznanie hviezdneho herca: Prečo som v seriáli nemohol ukázať vlastný penis!

Neil Patrick Harris sa rozhovoril o výbere penisu pre jednu scénu z novej show Uncoupled televízie Netflix.

Herec známy predovšetkým zo seriálu Ako som spoznal vašu matku hrá v romantickom LGBT sitcome, ktorý produkuje autor Sexu v meste Darren Star. V jednej scéne pritom ukazuje Harrisova postava fotku svojho penisu. V skutočnosti to však hercov penis nie je. Vraj preto, že tvorcovia potrebovali penis priemerný.

Harris hrá realitného makléra Michaela, ktorého po 17 rokoch opustí partner Colin (Jonathan Stein). V jednej scéne Michael zverejňuje fotku svojho penisu na zoznamovacej aplikácii Grindr. Známy herec sa rozhovoril o svojej dileme, ktorej čelil, keď si vyberal, ktorý penis použije.

„Musel som k tomu pristupovať dosť pokorne. Bolo to trochu neisté, nechcete vybrať masívneho vtáka, pretože to je ako divné pseudo zosmiešnenie. Nechcete vybrať ani malý penis, pretože to je rovnako tak divné pseudo zosmiešnenie. Potrebovali sme niečo, čo je normálne, priemernej veľkosti," povedal Harris.