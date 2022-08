Lela ostala na deti sama: Vémola po svadbe storočia skončil na operačnom stole! Zarážajúce slová doktora

Zápasník Karlos Vémola (37) sa pred pár dňami stal čerstvým ženáčom. So Slovenkou Lelou Ceterovou (33) si po piatich rokoch vzťahu a viacerých krízach povedali vytúžené áno.

Ešte predtým ako Vémola skočil do chomúta, čakal zápasníka dôležitý zápas. V klietke sa na pražskej Štvanici postavil proti Srbovi Iličovi a vďaka suverénnemu víťazstvu sa stal šampiónom Oktagonu. Radosť z triumfu mu však trochu naštrbilo zranenie lakťa, s ktorým mal dlhodobo problémy a kvôli ktorému musel dokonca na operáciu.

"Bohužiaľ, v zápase som lakeť o Jokerovu (prezývka zápasníka Aleksandra Iliča) hlavu dorazil, urval som si tam chrupavku alebo čo. Doktor mi potom povedal, že s týmto sa jednoducho fungovať nedá, že musím na operáciu hneď, aby som mohol pokračovať," uviedol Vémola na Instagrame, no potom šokoval. Doktor mu totiž pri čistení lakťa vytiahol viaceré kamene.

"Keď to doktor otvoril, povedal mi: Pán Vémola, s týmto si normálny človek ani nevyčistí zuby. Ja hovorím, pán doktor, ja nie som normálny človek, ja som terminátor. A on hovorí, no hej, ale to muselo jednoducho strašne bolieť takéto kamene, a ja hovorím bolesť je len pocit. Ak to nie je utrhnuté, ak to drží, ideme ďalej. Nakoniec sa to v tom zápase utrhlo, ale, našťastie, nič extra závažné, vyčistili sme to, zahojí sa to a dúfam, že už to bude v poriadku, že sa vidíme čo najskôr," dodal čerstvý ženáč, ktorý tak doma zanechal svoju pani Vémolovú aj s ich dvomi deťmi, dcérkou Lily (2) a synom Rockym (8 mes.) a tiež so synom Carlosom juniorom (12), ktorého má Vémola z predchádzajúceho vzťahu.

Lela na sociálnych sieťach zatiaľ zdieľala fotky z reštaurácie či záber, ako Carlos junior drží za ruku svoju nevlastnú sestričku Lily. Zdá sa, že novomanželka má pod palcom celú domácnosť a ide je to aj bez pomoci Karlosa.