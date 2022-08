Advokát Amber Heard vytiahol na Deppa ďalšiu špinu: Porucha erekcie a to nie je všetko!

Novo zverejnené dokumenty zo súdneho procesu medzi Johnnym Deppom (59) a Amber Heard (36) obsahujú tvrdenie, že slávny hollywoodsky herec mal v manželstve s Amber problémy s erekciou.

Tak to aspoň tvrdí jej advokát na vysvetlenie toho, prečo vraj Depp použil fľašu pri jej znásilnení. Advokát v dokumentoch predložených súdu uvádza, že Johnny Depp trpí dlhodobo poruchou erekcie, preto na svoju vtedajšiu manželku zaútočil fľašou od alkoholu. „Hoci by pán Depp radšej svoju poruchu erekcie zatajil, tento stav je úplne relevantný pre sexuálne násilie, vrátane toho, že to v pánovi Deppovi vyvoláva hnev, čo vyústilo až do použitia fľaše pri znásilnení Amber Heard,“ píše advokát herečky vo vyjadrení k žalobe z 28. marca tohto roku.

Dokumenty ďalej odhaľujú, že podľa Heard trávil Depp veľa času so svojimi kamarátmi, ktorí konzumovali veľké množstvo alkoholu. Jedným z týchto kumpánov mal byť aj jej vlastný otec David Heard alebo rocker Marilyn Manson. „Po stretnutí s nimi prišiel domov, a ešte viac ma sexuálne a slovne urážal,“ uviedla Amber vo výpovedi pod prísahou. Z dokumentov tiež vyplýva, že k znásilneniu fľašou malo dôjsť v Austrálii v čase, keď Amber Johnnymu odrezala kus prsta črepom z fľaše, keď sa zúrivo hádali.