Bagárovej ex Muradov dostal zákaz vstupu do Česka: Nebezpečný pre krajinu?! Dcéru tak ľahko neuvidí

Len nedávno internet obletela správa o definitívnom rozchode medzi českou speváčkou Monikou Bagárovou (28) a zápasníkom MMA Makhmudom Machom Muradovom (32).

Dvojici, ktorá vychováva spoločnú dcérku Rumiu (2), to nevyšlo ani na druhý pokus, keďže prvý raz sa od seba odlúčili ešte v decembri 2021. Vzťah napokon nezachránila ani spoločná dovolenka v Dubaji, kam sa mladá rodinka vybrala v marci dovolenkovať. Bagárová oznámila definitívny rozchod začiatkom júla tohto roka. „S Machom spolu nežijeme. Dali sme tomu šancu ako rodičia, bohužiaľ nám spoločný život nerobí radosť. Sme ľudia, máme city, veríme, dúfame, robíme chyby...,“ uviedla na Instagrame speváčka.

Akoby toho nebolo málo, český zápasník sa teraz dostal na pretras opäť. Makhmudovi totiž Česká republika odobrala víza, a tak má zákaz vstupu nielen do tejto krajiny, ale do celej EÚ. Vo Francúzsku mi zrušili zápas, nemám totiž vízum do Európy, pretože mi ho Česko zrušilo. Ani neviem prečo. Že som vraj nebezpečný pre republiku a verejnosť. Nechápem, odkiaľ to vzali,“ uviedol zápasník pôvodom z Uzbekistanu pre český portál isport.blesk.cz.

„Takže tak. Musel som opustiť Prahu, Česko. Kde som žil jedenásť rokov. Nič som neporušil, žiadny zákon, nič. Jednoducho nič. Ale čo môžem robiť. Taký je život,“ šokoval Muradov, pre ktorého je okrem nemožnosti zápasenia v Európe určite najväčšou ranou práve to, že sa nemôže stretávať so svojou dvojročnou dcérkou.

Vo svojom posledom zápase v Abú Zabí Mach nenastúpil do klietky s českou vlajkou, ako bolo u neho v predošlých bojoch tradične zvykom. "Česká vlajka by znamenala reprezentáciu štátu, ktorý ma nerešpektuje," vysvetlil svoje dôvody.