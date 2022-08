Umelecký svet v smútku: Zomrela herečka († 89) známa zo Star Streku

Uviedla to agentúra AFP, podľa ktorej o tom informoval jej syn Kyle Johnson na oficiálnej webovej stránke uhura.com. Meno jej fiktívnej postavy pochádza zo svahilského slova uhuru, znamenajúceho sloboda. Nicholsová sa zapísala do dejín americkej kinematografie, keď v epizóde z roku 1968 pobozkala kapitána vesmírnej lode Enterprise Kirka, ktorého stvárnil William Shatner. Často sa hovorí o prvom bozku Afroameričanky a belocha v seriáli, čo niektorí spochybňujú.

Ani samotný bozk nebol priamo zachytený, ale len naznačený perspektívou kamery. "Naše pery sa nikdy nedotkli," uviedla Nicholsová podľa knihy Star Trek Memories (1993), ktorej autorom je v súčasnosti 91-ročný Shatner. Napriek tomu má táto scéna dokonca samostatné heslo vo Wikipédii, poznamenáva AFP.

Nichelle Nichols was The First. She was a trailblazer who navigated a very challenging trail with grit, grace, and a gorgeous fire we are not likely to see again.



May she Rest In Peace. #NichelleNichols pic.twitter.com/DONSz6IV2b