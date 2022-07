Tajomstvo Tumpovcov vyplávalo na povrch: Rakovina v zámožnej rodine! Takto reagoval Donald

V júli pred troma rokmi musel americký podnikateľ a bývalý poradca exprezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner, na operáciu s nádorom v štítnej žľaze. Manžel Ivanky Trumpovej s rakovinou bojoval tajne. Vedelo o nej len pár ľudí a on napriek náročnej operácii a liečbe stále pracoval na veľkej obchodnej dohode medzi USA a Čínou.

Štyridsaťjedenročný podnikateľ, ktorý bol poradcom 45. prezidenta Spojených štátov a je manželom Trumpovej 40-ročnej dcéry Ivanky Trumpovej, s chorobou tajne bojoval v roku 2019. Detaily choroby a liečby odhaľuje vo svojej pripravovanej knihe Breaking History: A White House Memoir.

Podľa výňatkov, ktoré publikoval denník New York Times, povedal Trumpov lekár Sean Conley Jaredovi počas letu do Texasu v Air Force One, že výsledky jeho testov z Walter Reed Medical Center vykazujú známky rakoviny a že je potrebná okamžitá operácia. Jared podstúpil operáciu 3. júla 2019.

„Deň pred operáciou si ma Trump zavolal do Oválnej pracovne a povedal svojmu tímu, aby zavrel dvere. Si nervózny z operácie? Spýtal sa ma. Nemal som tušenie, že Trumpovi povedali o mojej rakovine. On mi vtedy ale povedal: ‚Som prezident. Viem všetko. Chápem, že chceš, aby tieto veci zostali v tichosti. Tiež si rád nechávam také veci pre seba. Budeš jednoducho v pohode. S prácou si nerob žiadne starosti. Všetko sme tu pokryli,“ uvádza Kushner v knihe, ktorá vyjde 23. augusta.