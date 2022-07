Britney Spears sa vracia: O duet ju požiadal svetoznámy spevák! Prespievať majú tento hit

Vytvoria zo známeho hitu ešte väčší hit?

Popová ikona Britney Spearsová naposledy vydala singel v roku 2020. Bolo to v čase, keď ešte bojovala o nadobudnutie svojprávnosti a oslobodenia z nútenej správy vyhlásenej súdom. Ten poručníctvo zrušil vlani v septembri a 40-ročná hviezda hneď fanúšikom sľúbila, že čoskoro príde s novou hudbou. Vyzerá to, že návrat myslí vážne, pretože teraz prenikla na verejnosť informácia, že nahráva duet s Eltonom Johnom.

Britney a Elton sa vraj spojili, aby nahrali novú verziu hitu Tiny Dancer z roku 1971.

Americká hviezda pop music a britská hudobná ikona sa stretli v štúdiu v Beverly Hills. „Bol to Eltonov nápad a Britney je jeho veľkou fanynkou. Nahrali remix Tiny Dancer ako kompletný duet, a je to neuveriteľné,“ cituje denník New York Post.

Speváčka však fanúšikov trochu znepokojuje svojim správaním na sociálnych sieťach, kde neustále zdieľa svoje nahé fotky v najrôznejších pózach. Minulý týždeň zvládla takýchto snímok nazdieľať 11 počas jednej hodiny.