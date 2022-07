William a Kate to poriadne prepískli: Vzopreli sa kráľovským príkazom, Alžbeta musí zúriť!

Vojvodkyňa Kate (40) a princ William (40) si urobili po svojom, aj keď im to kráľovná Alžbeta II. (96) vyslovene zakázala.

Za dverami Buckinghamského paláca to vrie! Kráľovná vyhlásila zákaz cestovania kráľovským vrtuľníkom, pretože ju znepokojovalo, že ho William a Kate často používajú na cestu z ich vidieckeho sídla v Anmer Hall do Londýna. Urobila tak najmä preto, lebo nechce, aby priami následníci trónu cestovali spolu.

Ako píše portál Cosmopolitan, dvojicu neskôr videli, ako nastupujú so svojimi deťmi do helikoptéry aj po tom, čo sa kráľovná jasne vyjadrila, že "nie je potešená". Alžbeta II., ktorú tento čin zjavne zaskočil, si napokon Kate a Williama zavolala na koberček, aby sa porozprávali o ich pokračujúcom používaní helikoptér.