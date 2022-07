JLo a Affleck si užívajú medové týždne: Vari ťa nová manželka tak zmohla, Ben?!

Novomanželia Ben Affleck (49) a Jennifer Lopez (53) trávia svadobnú cestu v samotnom meste lásky - Paríži. Byť však neustále romantický a pozorný k svojej manželke musí byť poriadne vyčerpávajúce. Dámy, pozrite sa, čo to potom s manželmi robí!

Loďka, Paríž, romantika a on si to takto zalomí! Nuž aj Ben je človek, ktorý si potrebuje dobiť baterky a niet sa čo čudovať. Veď mať po boku sexbombu, akou je speváčka a herečka JLo, by nejedného zmohlo. Najmä ak sa pozriete na jej akt, ktorý na svoje 53. narodeniny zverejnila v rámci propagácie svojich nových telových produktov.

A teraz sa skúste vcítiť do kože Bena, ktorý sa pred vyše týždňom v Las Vegas stal jej manželom. Affleck však nie je žiaden začiatočník a láske svojho života venuje neustále pozornosť. No aj preňho to môže byť občas vyčerpávajúce. Našťastie Ben presne vie, kedy si popoludňajší šlofík môže dovoliť.

Počas víkendu spolu s deťmi z predošlých manželstiev nastúpili na loď, ktorou sa plavili po rieke Seina a obdivovali tak francúzske pamiatky. Hoci sa venoval súčasne deťom i Jen a robil si zábery, len čo osamel, vyložil si nohy na zábradlie a s hlavou zaklonenou sa pobral do ríše snov. V tomto stave neodporúčame budiť - len odháňať otravné muchy!