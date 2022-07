Filmový svet plače: Známy herec († 80) zomrel na rakovinu! Zahral si aj v Titanicu

Je známy z filmov ako Titanic (1997), Tron (1982) či The Omen (1976). S odvolaním sa na umelcovu rodinu o tom v pondelok informuje stanica BBC.

David Warner zomrel v Denville Hall, sociálnom zariadení pre ľudí z umeleckej brandže, ktoré sa nachádza v londýnskom obvode Hillingdon. "Za posledných 18 mesiacov pristupoval k svojej diagnóze s preňho typickou dôstojnosťou," uviedla jeho rodina vo vyhlásení pre BBC. Dodala, že v jej spomienkach zostane ako láskavý a veľkorysý muž, partner a otec, ktorého mimoriadne dielo zanechalo v priebehu rokov stopy v životoch mnohých ľudí".

David Warner has passed away at the age of 80. An actor of stage and screen, Warner appeared in dozens of films and TV shows. Some of his best known roles came in Tron, The Omen, Titanic, Star Trek, and Twin Peaks.



Which of his roles is your favorite?https://t.co/J5rQCrwWGX pic.twitter.com/mHimo3jdFi