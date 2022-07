Jennifer Lopez s Benom na svadobnej ceste: Fotky hovoria jasne! Vášnivé bozky a objatia na každom kroku

Novomanželia Jennifer Lopez a Ben Affleck sa nehanbili prejaviť si náklonnosť počas romantickej svadobnej cesty priamo na verejnosti.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Speváčka (52) a herec (49) sa od seba nevedeli odtrhnúť, keď si vymieňali bozky a túlili sa k sebe. Ben sa správal ako pravý milujúci manžel a fotil si očarujúcu Jennifer počas výletu v Paríži.

Počas romantického dňa vyzerala Jennifer nádherne v bielych letných šatách zdobených žltými a oranžovými kvetinovými vzormi. Svoj letný komplet doplnila párom hnedých sandálov s remienkom a na objavovanie mesta si vzala to najdôležitejšie v jasne červenej kabelke.

Jennifer zvýraznila svoje črty vkusnou paletou mejkapu. Vlasy upravila do elegantného drdolu s voľnými prameňmi. Ben mal na sebe námornícke nohavice a elegantnú modrú košeľu, ku ktorej pridal pár bielych tenisiek. Zdá sa, že si hviezdy manželstvo užívajú naplno. Jennifer sedela s rukou omotanou okolo Benových pliec aj počas večere.

Jennifer prezradila o svadbe s Benom, že keď odleteli do Vegas, museli stáť v rade na licenciu so štyrmi ďalšími pármi. Do polnoci sa sotva dostali do malej bielej svadobnej kaplnky. Následne si prečítali navzájom vlastné sľuby a vymenili si prstene. Ako dodáva, nakoniec to bola tá najlepšia svadba, akú si mohli predstaviť.

Ben má so svojou bývalou manželkou tri deti, je to 16-ročná Violet, 13-ročná Seraphina, a Samuel, ktorý má 10 rokov. Pár sa rozviedol v roku 2015 po desiatich rokoch manželstva.