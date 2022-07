Záhadná smrť gospelovej hviezdy († 44) známej z filmu o Elvisovi Presleym: Dieťa našlo jej telo v spálni

Podľa magazínu TMZ bola Shonka nájdená mŕtva v spálni svojho bytu v Nashville jedným z jej malých detí vo štvrtok 21. júla. "Dieťa bežalo pre pomoc k susedovi, ktorý okolo 9.30 zavolal na tiesňovú linku 911," oznámil hovorca policajného oddelenia z Nashville. Vyšetrovatelia v súčasnosti čakajú na výsledky pitvy, aby určili príčinu speváčkinej smrti.

Shonka upútala pozornosť kritikov svojim výkonom v úlohe bluesovej speváčky Big Mama Thornton v novom životopisnom filme o Elvisovi Presleym. Okrem úlohy tejto bluesovej umelkyne bola Shonka známa ako gospelová speváčka vo svojom rodnom meste Nashville.

Absolute shock. Only a month after the @ElvisMovie's release, Shonka Dukureh, who played the legendary Big Mama Thornton, is gone way too soon. Love and thoughts to @BazLuhrmann and the crew ♥️ #TheDeathOfAGodess #RIPShonkaDukureh #ElvisMovie https://t.co/TQx4LRB4Mf pic.twitter.com/PZkiDzhIUL