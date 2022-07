Kate a William ukázali nový portrét syna Georgea: Ten vyrástol! Malá nedokonalosť mu však zostala

Pre vojvodkyňu Kate a princa Williama sa stalo sladkou tradíciou oslavovať narodeniny členov rodiny novým kráľovským portrétom. Najnovšie tak zverejnili fotografiu ich syna, princa Georgea, ktorý 22. júla oslavuje svoje 9. narodeniny.

Na fotografii, ktorú zachytila ​​amatérska fotografka Kate na dovolenke v Spojenom kráľovstve začiatkom júla, sa malý princ usmieva od ucha k uchu.

To, ako bude princ oslavovať narodeniny je zatiaľ záhadou, no môžeme predpokladať, že v honosnom domove kráľovskej rodinky sa bude podávať torta. Sama Kate v rozhovore pre Mary Berry priznala, že miluje pečenie. "Je to už tak trochu tradícia, vždy zostávam do polnoci v kuchyni s obrovským množstvom cesta a polevy. Vždy toho spravím príliš veľa, ale milujem to," povedala s úsmevom vojvodkyňa.

Pri pohľade na portrét mladého Georga snáď všetkým bije do očí jeho neuveriteľná podoba s otcom, princom Williamom. Nový kráľovský portrét princa nájdete v našej galérii.

Princ George Alexander Louis sa narodil 22. júla 2013 a rodičia ho na verejnosti ukázali už deň po jeho narodení. Kate a William privítali o dva roky neskôr dievčatko Charlotte a v roku 2018 sa im narodil ďalší chlapec - Louis.

George je v poradí následníctva na trón tretí po svojom dedovi, princovi Charlesovi, a po otcovi, princovi Williamovi. Ak nastúpi na trón stane sa 43. panovníkom od roku 1066, keď Viliam Dobyvateľ získal anglickú korunu, uviedla BBC.