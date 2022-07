Oklamali ju! Princezná Diana sa už pravdu nestihla dozvedieť: Spravodlivosti sa dočkali aspoň jej najbližší

Britská verejnoprávna mediálna spoločnosť BBC, ktorá prevádzkuje rovnomennú televíznu stanicu, sa verejne ospravedlnila princovi Charlesovi, princovi Williamovi a princovi Harrymu za rozhovor s princeznou Dianou z roku 1995.

Televízia súhlasila s tým, že zaplatí odškodné bývalej opatrovateľke vojvodu z Cambridge za falošné a zlomyseľné tvrdenia o nej, ktoré boli použité na získanie rozhovoru s princeznou Dianou v programe Panorama. V rozhovore Dianas princom Charlesom.

The famous BBC Panorama interview by Martin Bashir with Princess Diana, broadcast on 20 November 1995. pic.twitter.com/Moq6spVLz8 August 31, 2020

Urobila tak kvôli spôsobu, akým si v roku 1995 zabezpečila rozhovor s Dianou, v ktorom princezná prvýkrát verejne odhalila podrobnosti zo svojho rozpadajúceho sa manželstva s princom Charlesom.

Alexandra Pettiferová, v Spojenom kráľovstve známa ako Tiggy Legge-Bourkeová, sa objavila na Najvyššom súde v Londýne kvôli vymysleným tvrdeniam, že mala pomer s Charlesom, keď v roku 1995 pracovala ako jeho osobná asistentka. Jej právna zástupkyňa Louise Princeová na súde uviedla, že obvinenia spôsobili vážne osobné dôsledky pre všetkých zúčastnených. Okrem obvinení z nevery bolo teraz súdu oznámené, že pani Legge-Bourkeová bola falošne obvinená aj z toho, že otehotnela s Charlesom a podstúpila kvôli tomu potrat.

Advokátka Princeová na súde vyhlásila, že Legge-Bourkeová považuje BBC zodpovednú za vážny dopad, ktorý mali falošné a zlomyseľné obvinenia na jej život. "Keby sa BBC zdržala, sťažovateľka a jej rodina by mohli byť ušetrení 25 rokom vyvracania klamstiev, podozrievania a odlúčenia," uviedla Princeová. Súd dal za pravdu žalujúcej strane a nariadil BBC poškodenú odškodniť finančne.

Generálny riaditeľ BBC Tim Davie vo svojom vyhlásení uviedol: „Po zverejnení Dysonovej správy v minulom roku sme pracovali s tými, ktorí utrpeli v dôsledku podvodných taktík použitých pri rozhovore s Dianou, princeznou z Walesu, pre program Panorama v roku 1995, vrátane záležitostí, ktoré boli dnes spomenuté na súde ohľadom slečny Tiggy Legge-Bourkeovej, teraz pani Alexandry Pettiferovej. BBC súhlasila s tým, že pani Pettiferovej zaplatí značné odškodné, a ja by som rád využil túto príležitosť, aby som sa jej, princovi z Walesu a vojvodom z Cambridge a Sussexu verejne ospravedlnil za to, ako bola princezná Diana oklamaná, a za následný vplyv na ich životy. Je veľmi poľutovaniahodné, že sa BBC nedostala k faktom bezprostredne po odvysielaní programu, keď existovali varovné signály, že rozhovor mohol byť urobený neoprávnene. Namiesto toho, ako sám vojvoda z Cambridge povedal, BBC zlyhala v kladení vážnych otázok. Keby sme svoju prácu robili správne, princezná Diana by sa pravdu dozvedela ešte za svojho života. Sklamali sme ju, kráľovskú rodinu aj našich divákov. Teraz, keď vieme o šokujúcom spôsobe, akým bol rozhovor získaný, som sa rozhodol, že BBC už nikdy nebude tento program vysielať, ani ho nebudeme licencovať ako celok alebo jeho časť iným televíznym staniciam. Samozrejme to zostáva súčasťou historických záznamov a v budúcnosti môžu nastať prípady, kedy bude pre BBC ospravedlniteľné použiť krátke výňatky na novinárske účely, ale bude ich málo a budú musieť byť odsúhlasené na úrovni výkonného výboru a zasadené do úplného kontextu toho, čo teraz vieme o spôsobe, akým bol rozhovor získaný. Vyzývam ostatných, aby prejavili podobnú zdržanlivosť.“

Diana, ktorá v čase rozhovoru žila s následníkom britského trónu už odlúčene, sa s princom Charlesom v roku 1996 rozviedla. Zomrela pri dopravnej nehode 31. augusta 1997 v Paríži. Mala 36 rokov. Limuzína, v ktorej išla so svojím priateľom Dodim Al Fayedom, sa snažila uniknúť fotografom na motocykloch.