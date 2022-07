Pohreb Ivany Trump († 73): Oslava jej života! Najbližší splnili modelke jej posledné želanie

Splnili jej želanie!

Ak je tu niečo, čo by ikonická Ivana Trump († 73) určite nezniesla, tak je to pohľad na zarmútené tváre svojich milovaných. Z toho dôvodu sa jej najbližší rozhodli z pohrebu v newyorskom kostole urobiť oslavu jej života.

Ubehol presne týždeň od tragickej smrti Ivany Trump, ktorej sa stal osudným pád zo schodov v jej newyorskom dome. V stredu tak na smútiacu rodinu i priateľov čakala posledná rozlúčka s Ivanou v Kostole sv. Vincenta Ferrera. „Všetci si chceme pamätať Ivanu ako živú a spoločenskú osobu, ktorou bola,“ uviedol jej dlhoročný priateľ R. Couri Hay.

Pohreb sa tak niesol v duchu oslavy jej pestrého života. Rozlúčka s česko-americkou modelkou a úspešnou podnikateľkou sa konala krátko popoludní miestneho času. Podľa denníka New York Post svoju účasť na pohrebe potvrdili jej tri deti Donald ml., Ivanka aj Eric, ktoré mala s exmanželom Donaldom Trumpom (76).

Sám bývalý americký prezident ešte začiatkom týždňa priletel do New Yorku, a tak sa očakával aj jeho príchod. „Bola výnimočná. Krásna zvnútra aj vonku,“ uviedol Trump v rozhovore pre NY Post. Navyše jej môže vďačiť skutočne za veľa. Bola to práve ona, kto zrenovoval a viedol jeho historický Hotel Plaza. Rovnako sa starala o jedno z jeho kasín v Atlantic City.

Česť spoznať ju mala aj redaktorka Nového Času Michaela Conzarová na viedenskom Opernballe v roku 1994. Práve jej sa podarilo vybojovať si príležitosť na exkluzívny rozhovor s nezabudnuteľnou Ivanou

Ivana exkluzívne pre Nový Čas v roku 1994

Viedenský Opernball bol v tom roku pre Ivanu jej prvý. Keď ju oslovila redaktorka Nového Času, veľmi sa potešila, že môže hovoriť v rodnom českom jazyku. „Na Opernballe som prvýkrát a som ním nadšená. Atmosférou, ľuďmi, róbami,“ pochvaľovala si.

Ivana exkluzívne pre Nový Čas v roku 1994 Zdroj: getty images