Boháči si užívajú leto v luxuse: Beckham pendluje po Jadrane, Elona Muska ani nespoznáte!

Život na mori im chutí! Najbohatší muž sveta Elon Musk (51) opustil priestory svojej pracovne, aby zjavne nachytal trochu bronzu. V porovnaní so svojimi priateľmi, s ktorými trávil posledné dni na Mykonose, však mal čo doháňať. Naopak, legendárny futbalista David Beckham (47) si už len s rodinou užíva plavbu po vyhľadávaných destináciách v Európe.

Pozor na oči! Miliardár Elon Musk totiž zo seba zhodil takmer všetko oblečenie, pod ktorým skrýva svoju snehobielu pokožku. Mal tak čo robiť, aby počas krátkej dovolenky na gréckom ostrove Mykonos aspoň trochu dohnal svojich už opálených priateľov.

Na luxusnej jachte medzi nimi priam žiaril. Elon je však zo záberov paparazzov nad vecou a fotky z jeho dovolenky ho maximálne pobavili. „Možno by som si mal častejšie dávať tričko dolu - osloboďte bradavku,“ odkázal na sociálnej sieti Musk, pričom dodal, že sa už vrátil späť do svojej továrne.

Potulky po Jadrane

S dovolenkou tak skoro nekončí bývalý futbalista David Beckham. Ten ešte začiatkom mesiaca oslavoval v Paríži a v Benátkach s manželkou Victoriou (48) ich 23. výročie svadby. Iba pred týždňom sa spolu so synom Cruzom (17) a s dcérou Harper presunuli do Dubrovníka v Chorvátsku.

Jachtou zavítali aj na ostrov Šipan, kde sa už tretíkrát vrátili do obľúbenej reštaurácie Bowan a oslávili tam dcérine jedenáste narodeniny. Odtiaľ si to jachtou zamierili do Talianska, kde sa David bavil na účet Victorie. „Nemôžem si ani dať kávu bez výpadov Vic,“ komentoval svoje video na instagrame.