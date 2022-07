Botox v tvári Ronaldovi nestačil: Nechal si ho napichať aj do svojho... Cristiano, to vážne?!

Futbalista Cristiano Ronaldo (37) ukazuje často a rád vypracované telo. Nastal však jeden problém.

V reklame na svoju spodnú bielizeň musí futbalista ukazovať aj rozkrok. Lenže nie je taký "nadutý" ako u iných kolegov. A tak si, ako tvrdí španielsky denník La Razón, nechal prirodzenie zväčšiť. Pomocou injekcií mu vraj obvod penisu zväčšili o 2,5 centimetra.

Cristiano stále patrí k najlepším futbalistom veta. Má perfektnú fyzickú kondíciu, a to aj vďaka zdravej strave a prísnemu životnému štýlu. Lenže Ronaldo nedostal do vienka práve nadpriemerné prirodzenie. A v dnešnom svete posadnutom pornografickými rozmermi penisu podľahol tlaku a rozhodol sa riešiť nepriazeň osudu pomocou plastickej chirurgie.

Podľa španielskeho denníka La Razón má futbalista bohaté skúsenosti s botoxom na tvári, ale teraz si ho nechal napichať aj do penisu. Získal tak vraj až o 2,5 centimetra navyše v obvode. Účinok by mal trvať najmenej dva roky, po ktorých by sa Cristiano mal vrátiť na kliniku, aby znovu podstúpil tento zákrok. Teda pokiaľ sa ukáže, že bol účinný.