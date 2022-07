Čo sa to s ním deje?! Princ Harry predniesol pochmúrny prejav, ale... V zákulisí sa toho dialo viac

Princ Harry predniesol v pondelok 18. júla pochmúrny prejav o stave sveta v sídle OSN v New Yorku. Expertka na reč tela Judi Jamesová však verí, že v zákulisí sa toho dialo viac.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Ako píše britský Daily Mirror, Princ Harry a Meghan Markle prišli do sídla OSN v New Yorku kvôli Harryho pondelňajšiemu prejavu. Meghan hrdo hľadela na to, ako otec jej dvoch detí pri príležitosti Medzinárodného dňa Nelsona Mandelu predniesol pochmúrnu prednášku o stave sveta, ktorá sa dotýkala všetkého od vojny na Ukrajine až po klimatické zmeny a covid-19.

„Koľkí z nás sa cítia zbití, bezmocní, tvárou v tvár zdanlivo nekonečnému prúdu katastrof a skazy?“ spýtal sa na dvojhodinovom neformálnom zasadnutí pléna valného zhromaždenia. „Bol to bolestivý rok v bolestivej dekáde,“ pokračoval. Pri ich príchode bolo vidieť, ako Meghan podporne položila ruku na Harryho chrbát, aby ho viedla vpred. Na zhromaždených hostí sa vrúcne usmiala.

Oproti tomu Harry mal do značnej miery napätú postavu a expertka na reč tela Judi Jamesová hovorí, že za jeho sebavedomým prejavom bojoval s veľkými emóciami. „Jeho štýl prejavu bol v OSN viac prezidentský ako „princovský“. Prednášal pochmúrnym, pomalým a autoritatívnym štýlom, ktorý z neho urobil experta. Harryho reč tela naznačovala vysokú úroveň napätia a úzkosti, ktorá je základom sebavedomého a úderného prednesu,“ povedala pre Daily Mirror.