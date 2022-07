Šťastná mladomanželka Jennifer Lopez: Prvýkrát ukázala obrúčku, šperk je neprehliadnuteľný!

Opäť zarezáva! Latino diva Jennifer Lopez (52) sa na verejnosti ukázala prvýkrát od tajného sobáša s hercom Benom Affleckom (49). Len ťažko šlo prehliadnuť obrúčku, ktorú teraz nosí spolu s masívnym zásnubným prsteňom.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Po romantickom víkende sa dostavila každodenná realita. To však Jennifer na dobrej nálade vôbec neuberá a od sobotňajšieho sobáša s Benom v Las Vegas len tak žiari. Stalo sa tak vo vyhľadávanej svadobnej kaplnke Little White Wedding Chapel. Jen tak má stále v čerstvej pamäti „najlepšiu noc našich životov“, ako láskyplne napísala o svadbe na svojej oficiálnej stránke.

Po návrate do Los Angeles sa však ozvali pracovné povinnosti, preto čerstvo vydatá JLo zamierila v luxusnom vozidle do tanečného štúdia. Na nácvik si zvolila tmavé oblečenie, čím nechala vyniknúť svoju striebornú obrúčku, ktorá spolu so snubným prsteňom priam oslepila objektívy prítomných paparazzov. Pripravená Jen však nechcela nechať nič na náhodu, a tak sa čo najrýchlejšie skryla do štúdia, pričom prstene sa snažila pred nimi príliš neukazovať.