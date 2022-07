Nová kniha o Harrym a jeho manželke odhaľuje šokujúce skutočnosti: Z tohto Meghan rozdrapí!

Dostal studenú sprchu! Princ Harry (37) v roku 2016 usporiadal na rodinnom panstve v Sandringhame stretnutie svojich starých kamarátov s novou partnerkou Meghan Markle (40).

Nová kniha Pomsta: Meghan, Harry a vojna medzi Windsorovcami odhaľuje detaily tohto stretnutia, ktoré sa vraj premenilo na fiasko. Meghan útočila na každý nevhodný vtip Harryho kamarátov a tí z víkendu odchádzali s pocitom, že je princ úplný magor, že začal s niekým takým ako Meghan chodiť.

V knihe Revenge: Meghan, Harry a The War Between The Windsors (Pomsta: Meghan, Harry a vojna medzi Windsorovcami) píše Tom Bower o víkende na panstve Sandringham, kam Harry v roku 2016 pozval šestnásť najbližších priateľov, väčšinou starých spolužiakov z Etonu s ich manželkami alebo priateľkami, aby sa všetci spoznali s Meghan.

„Rovnako ako u iných víkendových stretnutí sa Harry tešil na nekonečné podpichovanie, vtipy a veľa pitia. Neočakával však reakciu Meghan. Ich vtipy, zahŕňajúce sexizmus, feminizmus a transgender urážky, zneli obývačkami a jedálňami. Meghan bez váhania vyzvala každého hosťa, ktorého konverzácia bola v rozpore s jej hodnotami, aby okamžite prestal. Podľa Harryho priateľov ich znova a znova napomínala kvôli najmenšej nevhodnej maličkosti. Niektorí z jeho priateľov neskôr diskutovali o svojich obavách z jej ‚osvietenstva'. Meghan bola tlmičom všetkej zábavy. Chýbal jej akýkoľvek zmysel pre humor. Keď kamaráti odchádzali domov po nedeľnom obede, medzi autami cinkali správy: ‚Harry musí byť úplný cvok,'“ uvádza Bower vo svojej publikácii.