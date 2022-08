Mischa, si to naozaj ty? Slávna herečka sa zmenila na nepoznanie, seriálovú krásku by ste hľadali márne

Kvetované šaty a kovbojské čižmičky vytiahla do ulíc Los Angeles herečka Mischa Barton (36).

Pravdou je, že už ťažšie by ste v nej hľadali niekdajšiu krásku z televízneho seriálu O. C. California (2003 – 2006). Úloha rozmaznanej Marissy jej priniesla okrem slávy, dvoch cien Teen Choice Awards a mediálnej pozornosti aj dotieravých paparazzov, čo u herečky vyústilo do posttraumatickej stresovej poruchy.

V jednom rozhovore neskôr prezradila, že cítila tlak, aby stratila panenstvo vo veku osemnástich rokov, keď sa pripojila k O. C., pretože jej postava bola sexuálne aktívna. Okrem spomínaného seriálu sa objavila aj vo filmových hitoch Notting Hill a Šiesty zmysel.

Jej krásu si všimli aj hudobníci, ktorí ju obsadili do svojich klipov - Goodbye My Lover od Jamesa Blunta a Addicted Enriqueho Iglesiasa. Okrem herectva sa Mischa venuje aj módnemu návrhárstvu a podnikaniu v módnej sfére, zároveň je aktivistkou v oblasti výskumu zdravia, charity a ekológie.