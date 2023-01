Obchod sa legendárnemu spevákovi nevydaril: Túto krásnu vilu predal výrazne pod cenu!

Legendárny americký spevák s skladateľ Paul Simon (80) s manželkou - hudobníčkou Edie Brickellovou (59) - predali začiatkom júla svoju vilu obklopenú 12-hektárovým pozemkom v meste New Canaan (73 km severne od Manhattanu).

Chybičkou krásy však bolo, že za podstatne menej peňazí, ako ju pôvodne kúpili.

Dom z roku 1938 má 6 spální, 8 kúpeľní a obývačke kraľuje starožitný kamenný krb. K domu patrí garáž pre tri autá. Na pozemku sa okrem bazéna nachádza aj chata s tromi spálňami, kde môže bývať správca. Tá Simonovi slúžila ako nahrávacie štúdio. Hudobník finančnú stratu z predaja asi veľmi nepocíti. Podľa magazínu Forbes mal v roku 2021 predať svoj katalóg piesní za 250 miliónov dolárov.

Nemusí sa báť ani o strechu nad hlavou, stále je majiteľom niekoľkých solídnych nehnuteľností. Paul Simon je rovnako tak držiteľom 16 hudobných cien Grammy a autorom mnohých ikonických piesní vrátane The Sound of Silence či Bridge Over Troubled Water.