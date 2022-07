Obrovský šok v rodine Elona Muska: Jeho otec priznal, že má deti so svojou nevlastnou dcérou!

V roku 2018 vyšlo najavo, že Errol Musk (76) mal s Janou, ktorá je od neho o 41 rokov mladšia a vychovával ju od jej štyroch rokov, dieťa menom Elliot Rush (5), prezývaného Rushi. Jeho syn Elon sa vraj „zbláznil“, keď zistil, že jeho otec má dieťa s Janou, ktorá s ním žila, keď vyrastal. Errol bol 18 rokov ženatý s Janinou matkou Heide a mali spolu dve deti.

Elon Musk’s father, Errol Musk, announces he has welcomed a second child with his stepdaughter - who he raised since she was 4 years old.



“The only thing we are on Earth for is to reproduce.” pic.twitter.com/N7zm41EUGA