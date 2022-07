Zomrela Ivana Trumpová († 73), prvá manželka Donalda Trumpa

Zomrela Ivana Trumpová, rodáčke z Československa a bývalej manželke amerického exprezidenta Donalda Trumpa bolo 73 rokov.

Trump o jej úmrtí informoval na svojej sociálnej sieti. Vyhlásenie vydala tiež rodina. "S veľkým zármutkom oznamujem všetkým, ktorí ju milovali, a tých je veľa, že Ivana Trumpová zomrela doma v New Yorku," napísal Trump na sieti Truth Social. "Bola to báječná, krásna a úžasná žena, ktorá viedla skvelý a inšpiratívny život. Jej pýchou a radosťou boli jej tri deti, Donald junior, Ivanka a Eric. Bola na ne taká pyšná, rovnako ako sme my všetci boli pyšní na ňu. Odpočívaj v pokoji, Ivano! "doplnil.

Vyhlásenie vydala tiež rodina Trumpovcov. "S hlbokým zármutkom oznamujeme, že zomrela naša milovaná matka Ivana Trumpová. Naša matka bola neuveriteľná žena - silná v podnikaní, športovkyňa svetovej úrovne, žiarivá kráska a starostlivá matka a priateľka, "uviedla. Vo vyhlásení tiež napísala, že Trumpová utiekla pred komunizmom, prijala USA a učila svoje deti "odvahe a húževnatosti, súcitu a odhodlaniu".

Trumpová, za slobodna Zelníčková, sa narodila 20. februára 1949 v Zlíne v rodine architekta. Keď u nej rodičia zaznamenali pohybové vlohy, podporovali ju v športovej kariére. V troch rokoch už stála na lyžiach, v dvanástich bola v reprezentácii. Študovala Fakultu telesnej výchovy a športu na Univerzite Karlovej. Vtedajšie Československo jej ale čoskoro pripadalo malé, tak aby mohla odísť na Západ, prvýkrát sa vydala za lyžiara s rakúskym pasom Alfreda Winklmayra.

V Kanade pracovala ako modelka, po príchode do New Yorku sa zoznámila s Trumpom, ktorého si v roku 1977 vzala. Mala s ním tri deti: Donalda mladšieho, Ivanku a Erika. Sobáš ukončil rozvod v roku 1992 po Trumpovej romániku s bývalou miss štátu Georgia Marlou Maplesovou. V posledných rokoch mala však Trumpová s bývalým prezidentom dobré vzťahy, píše agentúra AP. V knihe z roku 2017 napísala, že spolu hovorili zhruba raz za týždeň.